Мер був проти: у Латвії знесли пам'ятник радянським солдатам
Джерело:Delfi
У латвійському місті Резекне 9 листопада демонтували пам'ятник радянським солдатам, який був відомий як "Альоша". Раніше мер міста виступав проти такої ініціативи.
Зносити "Альошу" почали близько 5 години ранку за місцевим часом. Поруч стояли правоохоронці, які слідкували за порядком.
До теми Працюють навіть у вихідні: Латвія шиє українським військовим зимову форму
Біля пам'ятника зібралася невелика група людей. За процесом спостерігали також місцеві мешканці, які чекали на громадський транспорт.
У Латвії знесли пам'ятник радянським солдатам: відео
Мер не хотів знесення "Альоші"
Мер Резекне Олександр Барташев з проросійської партії "Злагода" був проти знесення "Альоші". Він "до останнього сподівався, що можна уникнути варварських дій". Політик, мовляв, пропонував компроміс – перенести пам'ятник в інше місце. Однак на цю ідею ніхто не погодився, адже це порушує закон.Зверніть увагу! Влітку у Латвії схвалили закон про заборону експонування об'єктів, що прославляють радянський і нацистський режими. Усі пам'ятники мали демонтувати до 15 листопада.
Скандал з іншим латвійським мером
Нещодавно осоромився інший мер – очільник Даугавпілса Андрейс Елксніньш. Він назвав Крим російською територією та не зміг визнати Росію агресоркою. Ба більше, у війні в Україні, на думку політика, винна сама Україна, а також США та Росія.
У МЗС України назвали такі висловлювання "маргінальними". Водночас у латвійському МЗС наголосили, що слова мера Даугавпілса суперечать зовнішній політиці країни.