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Латвійський депутат розповів, що потрібно зробити з Росією, аби в Європі запанував мир

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Росія має розділитися на менші країни, тоді у Європі буде мир, – депутат
Росія має розділитися на менші країни, тоді у Європі буде мир, – депутат / 112 канал

Для того, щоб у Європі був мир, Росія має розділитися на менші країни. Таку думку висловив депутат латвійського Сейму від "Національного об'єднання" Олександр Кірштейнс.

Таку позицію депутат висловив у Twitter.

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"Тільки коли Росія поділиться на менші країни за етнічним складом, військові конфлікти закінчаться, і в Європі настане тривалий період миру",  написав депутат.

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською. Раніше Трамп на питання, чий Крим, відповів "побачимо".

Теги: Новини політики Латвія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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