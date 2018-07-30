Латвійський депутат розповів, що потрібно зробити з Росією, аби в Європі запанував мир

Для того, щоб у Європі був мир, Росія має розділитися на менші країни. Таку думку висловив депутат латвійського Сейму від "Національного об'єднання" Олександр Кірштейнс.

Таку позицію депутат висловив у Twitter.

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"Тільки коли Росія поділиться на менші країни за етнічним складом, військові конфлікти закінчаться, і в Європі настане тривалий період миру", – написав депутат.

Tikai, kad Krievija sadalīsies mazākās valstīs, atbilstoši etniskajam sastāvam, ar rāvienu izbeigsies militārie konflikti un Eiropā iestāsies ilgstošs miera periods! https://t.co/oQE90OZ7MY — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 28 липня 2018 р.

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською. Раніше Трамп на питання, чий Крим, відповів "побачимо".