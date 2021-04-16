У Латвії ексвласнику мотоклубу, що воював за бойовиків на Донбасі, загрожує термін

Колишнього президента мотоклубу Івара Келлі підозрюють в участі у бойових діях на Донбасі на боці окупаційних військ. Латвійські прокурори просять для Келлі 5 років позбавлення волі.

Наступне засідання у справі має відбутись 23 квітня. На попередньому засіданні виступав прийомний син підозрюваного.

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Прийомний син Келлі заперечує обвинувачення

Він запевнив, що свідчення батька під час досудового розслідування неправильно записали. Келлі начебто ніколи не висловлював прокремлівських та проросійських поглядів.

Тому син підозрюваного не розуміє, чому він міг брати участь у війні на Донбасі.

Батько підозрюваного не бере участі у процесі

Батько Івара Келлі у процесі вирішив не брати участі. Таке право у нього є, адже родичі можуть не свідчити один проти одного.

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Служба безпеки Латвії запевняє, що є достатньо доказів того, що Келлі воював на боці бойовиківУ СБ кажуть, що підозрюваний входив до складу розвідувально-диверсійної групи. Також є фото, де схожа на Келлі людина бере участь у параді в Донецьку у 2015 році.

Зазначимо, що у грудні 2020 року Верховний суд Праги ухвалив безпрецедентне рішення. Вирок для Павела Кафри замінили з умовного на реальний. Чоловік воював на Донбасі на боці бойовиків у 2015 – 2016 роках. Він проведе у в'язниці 3 роки.