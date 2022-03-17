У лавах ворога почастішали випадки подання рапортів на звільнення

Російські загарбники зазнають в Україні серйозних втрат. Ворог намагається доукомплектувати свої сили, але все частіше стикається з небажанням солдатів воювати.

Про це ввечері 17 березня розповіли у Генштабі ЗСУ. Там уточнили, що ворогу вже не вистачає особового складу, а охочих воювати – стає все менше.

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Окупантам вже не вистачає військових

Як пояснили у ЗСУ, через неможливість якісного комплектування окупаційних військ, з 20 березня оголосили чергову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Людей звідти відправлятимуть до лав 1-го російського армійського корпусу. За словами омбудсменки Людмили Денісової, "гребуть" навіть підлітків та літніх людей.

Росіяни частіше відмовляються воювати

Також у зведенні мовиться й про значні втрати авіаційних підрозділів 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї російської армії. Через це морально-психологічний стан льотного складу – вкрай незадовільний.

Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв'язку з небажанням брати участь в бойових діях на території України,

– зазначили у ЗСУ.

Втрати ворога станом на 17 березня: дивіться відео