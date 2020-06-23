Поки сусіди-фермери висаджували кукурудзу та соняшник, родина Гончарових пішла на експеримент і просто за своїм парканом створила нову туристичну перлину власними силами. Вони висадили поле лаванди у себе вдома.

Туди одразу ринули туристи. Детальніше про це – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Лавандове поле розлилося просто за парканом родини Гончарових. Пара жодного разу не була в Провансі, а лаванду вперше побачили в інтернеті. Тому минулого року вирішили засадити свої 25 соток саджанцями французьких квітів.

Сусіди досі не розуміють, що це відбувається. Навіть не всі знають, що в нас тут лаванда цвіте,

– розповів господар лавандового поля Геннадій Гончаров.

У своє друге літо лавандове поле стало новою туристичною перлиною. Франція зараз недоступна, а до харківського Провансу зовсім близько. Лаванда квітне двічі за літо. Найактивніше – вкінці червня.



Лавандове поле на Харківщині / Скриншот з відео



Лаванда квітне двічі за літо / Скриншот з відео

Лавандове мило та іграшки

Оля та Геннадій пробують узяти від квітів максимум: уже продають живі та засушені букети, роблять духмяні іграшки, мило та саше. Мріють виготовляти лікувальні масла.

Квіти харківської родини вже вподобали далеко за межами області. Букети надсилали в кілька українських міст і навіть до Канади.

Дивіться відео сюжету 24 каналу про лавандове поле на Харківщині: