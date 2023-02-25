Пов'язані з Росією: на Одещині затримали одіозного "злодія в законі" та його "ставлеників"

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію із затримання банди "злодія в законі", який тісно співпрацював з Росією.

"Злодія в законі" на прізвисько Лавасогли-Батумський та його п'ятьом "ставленикам" повідомлено про підозру, двох "смотрящих" затримано, повідомляє 24 Канал.

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Кримінальний авторитет підтримував Росію

Лавасогли-Батумський, за даними слідчих, входить до найближчого оточення "злодія в законі" Шакро Молодшого, який підтримує Росію у війні проти України. Шакро хотів використати зв'язки Лавасогли на користь Росі.

Встановлено, що за участю підсанкційного Лавасогли-Батумського відбулося злочинне зібрання, де визначилися з кандидатурами осіб та призначили їх "смотрящими" у СІЗО та за містом Чорноморськ.

В Одесі затримали "злодія в законі", його ставленикам повідомили підозру / Фото Нацполіція

"Смотрящих" затримано, ставленикам – повідомлено підозру

Окрім того, серед арештованих та з волі обрали осіб, які відповідатимуть за збір і розподіл коштів "злочинного общака", а також за "кураторство" злочинних груп, які планували "працювати" на території області.

Шістьом представникам криміналітету повідомили про підозру. Серед них "Лавасогли-Батумський", четверо так званих "смотрящих" – за держустановою "Одеській слідчий ізолятор" та за окремими її корпусами, за містом Чорноморськ, а також колишній "куратор" цього міста,

– повідомили в поліції.

Правоохоронці провели 29 обшуків, вилучили зброю, гроші, наркотики, авто та інструкції, як поводитися та що говорити у разі викриття правоохоронцями.

"Злодій в законі" збираються оголосити в міжнародний розшук, а осіб з його оточення – видворити за межі України.

Масштабна спецоперація із затримання кримінального авторитета: відео