Про це повідомив очільник Нафтогазу Сергій Корецький на своїй сторінці у фейсбук.

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Нафтогаз доєднається до відновлення об'єктів

Йде мова про збереження нашої історичної пам'яті, національної ідентичності та культурної спадщини, які формувалися поколіннями. Закликаємо відповідальний український бізнес долучитися до цієї важливої справи,

– повідомив Корецький.

За його словами, Росія цілеспрямовано знищує житлові будинки, критичну інфраструктуру, історичні пам’ятки та культурні об’єкти. Її атаки спрямовані не лише проти конкретних будівель, а й проти нашої ідентичності.

Лише об'єднавши зусилля держави, бізнесу та суспільства ми зможемо відновити зруйноване, зберегти нашу спадщину та довести, що українську культуру неможливо знищити жодними ракетами чи дронами,

– зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня внаслідок масованої комбінованої російської атаки на Київ зазнали суттєвих руйнувань низка культурних пам'яток, зокрема Успенський собор Києва-Печерської лаври, Кіностудія імені Олександра Довженка.