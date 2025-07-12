Лавров зустрівся з Кім Чен Ином і передав йому "гарячий привіт" від Путіна

У суботу, 12 липня, міністр закордонних справ Росії відвідав КНДР. Після переговорів зі своїм північнокорейською колегою Цой Сон Хі Сергій Лавров зустрівся з Кім Чен Ином, передавши йому "гарячий привіт" від Володимира Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ та Sky News. Візит відбувся на фоні чуток про підготовку до розгортання додаткових північнокорейських військ у Росії.

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Що відомо про переговори?

Російського дипломата прийняли в курортному місті Вонсан. Спершу він взяв участь у понад 3-годинних переговорах з міністеркою закордонних справ КНДР Цой Сон Хі в рамках другого раунду так званого стратегічного діалогу.

Глави відомств обговорили питання розвитку двосторонніх відносин, зокрема графік майбутніх політичних контактів і перспективи подальшої взаємодії в практичних галузях.

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Окрім того, відбувся обмін думками щодо ситуації на Корейському півострові та в Північно-Східній Азії. Країни затвердили "взаємну прихильність політико-дипломатичному вирішенню наявних тут проблем". Водночас у питанні війни в Україні Лавров отримав "тверду підтримку всіх цілей "СВО".

Їхні (солдатів КНДР – 24 Канал) жертви, принесені навіть ціною власного життя, зробили значний внесок у визволення регіону (Курської області – 24 Канал),

– сказав російський міністр.

За підсумками переговорів підписано План обмінів МЗС між Росією і КНДР на 2026 – 2027 роки.

Як минула зустріч з Кімом?

Згодом Лаврова вшанували зустріччю з самим Кім Чен Ином. Російський дипломат передав північнокорейському лідеру "гарячий привіт" від Путіна.

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Я подумав, що краще зустрітися з вами не в Пхеньяні, а тут, тому що ви можете трохи відпочити. І ще – ви є першим іноземним гостем нашого курорту, і мені дуже приємно, що саме тут ми зустрічаємося,

– сказав Кім.

Нагадаємо, Росія активізувала військові зв'язки з КНДР після підписання Договору про всеосяжне стратегічне партнерство в червні 2024 року. Пхеньян також допомагає Москві зі зброєю, зокрема постачає до 40% боєприпасів для продовження війни в Україні, кажуть у ГУР МОУ.