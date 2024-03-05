Посли ЄС проігнорували зустріч із Лавровим: у Росії істерять та погрожують

З Росією ніхто з цивілізованого світу справ мати не хоче. Втім, самі росіяни цього ніяк не можуть збагнути. Так, міністр закордонних справ Сєргєй Лавров почав бідкатися на послів ЄС.

Причиною цього став той факт, що його проігнорували посли Європейського Союзу. У Росії на фоні цього спалахнула істерія. У Кремлі вимагають "покарання" для послів.

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Посли ЄС відхилили запрошення Лаврова

Як кажуть російські пропагандисти, Сєргєй Лавров "тижня півтора тому" запрошував дипломатів на зустріч. Причиною стали майбутні так звані вибори президента в Росії, результат яких усім і так зрозумілий.

Міністр закордонних справ країни-агресорки заявляв, що у Росії буцімто були дані, які свідчили про підготовку механізмів підтримки несистемної опозиції перед президентськими виборами. Що це прагнули організувати посольства ЄС у Москві.

Саме тому Лавров вирішив послів зібрати. Буцімто для того, щоб дати їм пораду такими справами не займатися. Правда, дипломати надіслали йому ноту, а зустріч з главою міністерства вони просто проігнорували. Згодом стало відомо, що посли Євросоюзу пропозицію відхилили, аргументувавши це низьким рівнем довіри.

У постійному представництві ЄС зауважили, що послів дійсно запрошували. Але зробили це "без будь-яких пропозицій щодо порядку денного".

Наша відповідь була після смерті Олексія Навального й того, як заклики ЄС до незалежного міжнародного розслідування причин його смерті залишилися без уваги,

– зазначали у дипмісії.

Істерика у Росії не вщухала

Так, на ситуацію відреагував колишній президент Росії Дмітрій Медведєв. Він, намагаючись захистити Лаврова, почав розсипатися погрозами. Мовляв, з Росії слід вигнати послів країн ЄС, а також знизити рівень дипломатичних відносин.

Сєргєй Марков, депутат Держдуми та довірена особа Путіна, ігнорування Лаврова назвав "безпрецедентною подією".

Посли країн ЄС образили Лаврова та відмовилися приходити на зустріч із міністром закордонних справ Росії Лавровим. Це безпрецедентна подія. Навіть і не пригадаю такого демаршу, такої образи,

– наголосив він.

За словами Маркова, Лавров буцімто прагнув передати інформацію усім послам, як їхні держави намагаються втручатися у майбутні президентські вибори у Росії.

Це означає: країни ЄС абсолютно відверто втручатимуться у вибори в Росії з метою підірвати їхню легітимність. Країни ЄС, мабуть, не визнають Путіна президентом Росії на наступному терміні. Дипломатія деградувала. Причина зрозуміла – ЄС та Росія у стані війни один з одним,

– наголосив він.

Звернімо увагу, що так звані президентські вибори у Росії проведуть з 15 по 17 березня 2024 року. Не складно вгадати, хто на них здобуде "перемогу".