Лавров назвав дату переговорів Росії та США щодо "гарантій безпеки"

Сергій Лавров заявив, що Москва та Вашингтон проведуть переговори щодо "гарантій безпеки" у вівторок, 11 січня. Наступного дня відбудеться саміт Росія – НАТО.

Деталі переговорів США та Росії

На зустрічі Росія вимагатиме, аби НАТО не брало до свого складу Україну. Про це російський міністр закордонних справ заявив у інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

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Зі США ми проводитимемо основний раунд переговорів, які відбудуться відразу після завершення новорічних канікул. НАТО запропонувало вустами Столтенберга, але ясно, що з подачі США, відразу після цього провести засідання ради Росія – НАТО,

– наголосив Лавров.

Зауважимо, інформацію про скликання саміту Росія – НАТО на 12 січня підтвердив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Останні переговори у такому форматі відбулися ще в липні 2019 року. З того часу усі спроби призначити дату зустрічі були провальними.

Що відомо про "гарантії безпеки" для Росії

Під час розмови з Джо Байденом 7 грудня Володимир Путін закликав надати гарантії, що Україну не візьмуть у НАТО. Однак американський президент відповів, що це питання вирішуватиме виключно Альянс, а ніхто інший не має права диктувати.

Однак у Росії від свого не відступають. Міністерство закордонних справ оприлюднило проєкти договорів, у яких вимагає нерозширення НАТО, а також виведення військ. У іншому разі Москва погрожує війною – мовляв, буде захищатися від Альянсу.

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