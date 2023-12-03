"Не знаю, де ви вчилися": Лавров у типовій для себе манері нахамив журналістці

Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров на пресконференції, яка відбулася у Північній Македонії після зустрічі у форматі Ради Міністрів ОБСЄ, у звичній манері нахамив журналістці. Ба більше, він почав вимагати, аби вона "правильно його цитувала".

Журналістка Deutsche Welle намагалася уточнити у Лаврова, чи збирається Росія вийти з ОБСЄ. Проте у відповідь вона почула лише хамство російського міністра, передає 24 Канал.

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Як Лавров уникав відповідей на питання й хамив журналістам

На пресконференції, яка 1 грудня відбулася у Скоп'є в Північній Македонії, Лавров вкотре уникав запитань. Так, журналістка поцікавилася – чи планує Росія вийти з ОБСЄ, адже міністр заявляв, що "організація скоро розпадеться" й нібито "не має майбутнього".

Натомість Лавров почав вимагати, щоб його "правильно цитували". Російський міністр заявив, що нібито говорив, що йому "байдуже чим закінчиться засідання ОСБЄ". Після цього він у традиційній манері почав хамити журналістці.

Я не знаю, де ви здобували освіту журналіста. Ви поставили питання: "Чи плануємо ми вийти з організації". Я сказав: "Цитуйте мене правильно",

– істерив Лавров.

Ба більше, він почав говорити, мовляв "у Німеччині заведено, щоб члени уряду розжовували журналістам, що їм варто писати". Аби присоромити кореспондентку, Лавров навів до прикладу російських журналістів. Він заявив, що у Росії нібито "поважають" їх і "залишають їм простір для уяви, як вони будуть викладати результати пресконференції".

Лавров нахамив журналістці: дивіться відео

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