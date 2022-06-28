Старі погрози НАТО та терміни "спецоперації": у Кремлі знову лякають Україну

Росіяни зібралися лякати Україну "тривалою війною". Загарбники вірять, що в них вистачить для цього сил та ресурсів.

Глава російського МЗС Сергій Лавров відзначився черговим польотом фантазії. Жодні наркотики у світі не можуть ввести людину у той стан, в якому перебуває представник Росії на міжнародній арені.

Читайте також Шість батальйонів білоруських військ ведуть розвідку біля кордонів з Україною і Польщею

Чергова порція абсурду від Лаврова

Лавров вирішив залякати Україну, яка отримує велику кількість допомоги від партнерів. Мовляв, війна триватиме довше, якщо НАТО буде постачати зброю для ЗСУ. Очільник російського МЗС трішки перекрутив реальність: війна триватиме доти, доки вогнева потужність ЗСУ буде меншою, ніж в окупантів. Коли ж вогневі сили на полі бою зрівняються, росіянам потрібно буде думати про втечу та порятунок свого ницого життя, а не про війну та "сміливі" заяви Лаврова.

Також Лавров вирішив знову "забігти наперед" у черговому фіаско Росії та заявив, що НАТО оголосило його терористичну країну вже давно.

На цьому важко прогнозована робота мозку глави російського МЗС не завершилася. Він видав, що "Зеленський не приймає рішення", тому його участь у саміті G20 росіян не цікавить. Також він набурмосився і заявив, що посилення НАТО на східному фланзі є продовженням "неприйнятної лінії", хоче Альянс прийняв таке рішення саме через погрози російських окупантів.

Погрози НАТО від "Роскосмосу"

На хворих заявах Лаврова росіяни не зупинилися, "відзначитися" вирішив й Рогозін. Замість того, щоб рятувати свою недокраїну, він вирішив опублікувати супутникові фото та координати місця проведення саміту НАТО в Мадриді, а також так званих "центрів прийняття рішень" у США, Великобританії, Франції, Німеччині та Іспанії.

Росіяни ніяк не можуть допетрати, що їхніх погроз ніхто не боїться, а неминучість настання їхнього краху гучними заявами не зміниш.