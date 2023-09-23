Театр абсурду на гастролях в ООН: Лавров заявив, що поважає територіальну цілісність України

Сєргєй Лавров продовжує нести відверту маячню. Чергову свою "приголомшливу" промову він виголосив на саміті Генасамблеї ООН. Ясна річ, що йшлося про війну Росії проти України.

Якщо точніше, то він говорив про формулу миру, запропоновану Володимиром Зеленським. Також, керуючись кремлівською методичкою, ніс маячню про залежність України від "західних кураторів".

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У Лаврова істерика через формулу миру

За словами глави нікому не потрібного міністерства, формулу миру, яку запропонував Володимир Зеленський, неможливо реалізувати. Водночас він робив акцент саме на тому, що Україна воює не за свою незалежність та суверенність, а тому, що так сказали "західні куратори".

Усі знають, що формула миру абсолютно не піддається реалізації. Але водночас стверджують, що немає іншого шляху до переговорів. І взагалі треба перемогти Росію на полі бою. Ось, що ми чуємо і звичайно робимо висновки на полі бою,

– заявив Лавров.

Щось там заговорив про переговори

Формула миру, запропонована Володимиром Зеленським, передбачає повне виведення російських військ з території України. Також йдеться про повернення усіх депортованих громадян, зокрема, дітей, яких росіяни незаконно усиновили. А також мовиться про ядерну, продовольчу й енергетичну безпеку.

Не оминув Сєргєй Лавров теми переговорів. Він переконував усіх присутніх, що Росія до процесу готова. Але "жодних пропозицій про зупинку вогню розглядати не буде, тому що один раз Москву вже обдурили".

А ще він розказував, що Росія буцімто поважає територіальну цілісність України. Але звернув увагу на те, що досі дуже болить Кремлю. Мовляв, якби наша держава не прагнула до НАТО, то у Путіна не підгорало б. Так ми йому і повірили.

За словами Лаврова, Декларація незалежності містила важливий для Росії момент. Йдеться про те, що Україна "буде позаблоковою державою, не вступатиме ні в які військові альянси". Мовляв, у цій редакції та за цих умов Кремль "цілісність України підтримує".