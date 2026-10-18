"Зеленський не хоче": Лавров цинічно висловився щодо перемовин з Україною

У Кремлі продовжують безпідставно звинувачувати українську владу у зриві мирних переговорів. У такий спосіб Москва намагається замаскувати власне небажання завершувати війну.

Так, під час спілкування з журналістами глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що саме Володимир Зеленський не хоче переговорів про мир.

Що сказав Лавров про перемовини з Україною?

Російський чиновник сказав, що президент України нібито неодноразово зривав мирні перемовини. Зокрема, він згадав за Мінські домовленості 2019 року, переговори у Стамбулі 2022 року і тристоронні зустрічі в Абу-Дабі.

За словами дипломата, усі ці дипломатичні процеси нібито були припинені не за ініціативою Росії.

Неодноразово, навіть коли за пропозицією президента США вдавалося досягти певного порозуміння між Москвою та Києвом щодо подальших кроків і відновлення переговорів, уже наступного дня після появи таких оптимістичних очікувань Україна обов'язково робила щось абсолютно неприйнятне й огидне, передусім завдавала ударів по цивільних об'єктах.У нас лише один висновок: Зеленський не хоче переговорів і вже не раз їх зривав,

– заявив Лавров.

Зауважимо, що заява російського міністра не відповідає дійності. Навпаки, Володимир Зеленський постійно наголошував готовність до мирних перемовин, припинення вогню і особистої зустрічі з Путіним. Саме у Кремлі продовжують відкидати можливість перемир'я, висуваючи для нього неприйнятні умови.

Підкреслимо, що заява Лаврова зі звинуваченням на адресу Зеленського пролунала на тлі погіршення стосунків останнього з Дональдом Трампом. Нещодавно президент США сказав, що президент України, мовляв, не хоче домовлятися, і з ним "важче, ніж з Путіним".