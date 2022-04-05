Лавров знає правду про звірства російських військових, дипломатія не є опорою миру, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що офіційні представники Росії знають про те, що роблять їхні війська в Україні й цілком усвідомлюють їхні злочини.

Попри усі слова міністра Сергія Лаврова, він знає правду про звірства, які російська армія чинить на території України.

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Майбутнє війни вирішуватиметься на передовій, але кожна війна закінчується угодою

Кулеба пригадав останню зустріч з Лавровим у Стамбулі. Він зауважив, що переговори з Росії не означають, що Україна пробачить те, що зробили російські війська.

Російські офіційні особи знають про те, що роблять російські війська, про їхню злочинну поведінку. І хоч би що там міністр Лавров говорив, він знає правду, він знає про звірства російської армії в Україні. Востаннє, коли ми зустрічалися в Стамбулі, ми знали, на якій позиції стоїть кожна сторона. Переговори не означають, що я особисто, чи моя країна, пробачимо те, що зробили російські війська,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що майбутнє цієї війни вирішуватиметься на передовій, на полі бою та у тих кабінетах у Європі та Північній Америці, де приймають рішення про санкції та постачання зброї. Кулеба визнав, що дипломатія не є центральною опорою для врегулювання миру.

Маю визнати, що дипломатія за цих умов не є центральною опорою мирного врегулювання, мирного процесу. Ми маємо завоювати мир на полі бою. Це вірно. Але кожна війна, кожна окрема війна в історії людства закінчувалася угодою, і ми повинні розуміти, якими будуть основні параметри цієї угоди,

– сказав міністр закордонних справ України.

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