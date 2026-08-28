Цього тижня в Москві в один день побували глава дипломатії Ватикану і директор ЦРУ. Глава МЗС Росії розкрив деталі цих візитів.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю РБК зробив низку заяв про Україну та США.

Навіщо до Москви приїздили представник Ватикану і глава ЦРЦ?

За словами Лаврова, у Ватикані висловили зацікавленість у якнайшвидшому припиненні війни в Україні. Там заявили про готовність допомагати у вирішенні гуманітарних питань.

Зі свого боку глава МЗС побідкався представнику Ватикану – Полу Річарду Галлахеру, що, мовляв, Росія неодноразово виявляла добру волю, але її постійно обманювали. Він пригадав за Мінські домовленості, які нібито зірвали країни ЄС та Україна. Також міністр пожалівся на Британію, яка зіграла важливу роль у зриві перемовин у Стамбулі у 2022 році.

За словами Лаврова, Галлахер нібито зрозумів позицію Москви.

Що ж до візиту глави ЦРУ, то міністр сказав, що не був на зустрічі з ним. "У спецслужб, як і в усьому світі, є правила взаємодії. Немає нічого незвичайного в тому, що така робота ведеться непублічно. Дипломати теж багато працюють тихо", – сказав чиновник.

Яке послання Росія надіслала США?

Також Лавров підтвердив, що Росія запитала у США, як вони допомагають Україні завдавати ударів по російській економічній інфраструктурі.

За словами міністра, у західній пресі періодично з'являються витоки про те, як адміністрація Трампа допомагає Україні фінансами, зброєю та розвідданими. За останні кілька місяців таких випадків було три – чотири.

Коли з'являється така інформація, Москва дипломатичними каналами передає її Державному департаменту США та просить підтвердити, чи це правда.

Лавров каже, що відповіді на такі запити Росія ще жодного разу не отримувала.

Водночас він позитивно оцінив те, що Трамп від початку проводив політику, відмінну від підходів європейських країн і адміністрації Джо Байдена.

Лавров накинувся на Велику Британію та Зеленського

Лавров назвав роль Великої Британії у війні Росії проти України "найбільш негативною". Він сказав, що Лондон історично дотримується антиросійської політики.

Міністр заявив, що британські та американські спецслужби ще до завершення Другої світової війни нібито розробляли план масштабного нападу на Радянський Союз. На запитання, чи не переграє зараз Британія США в українському питанні, Лавров відповів: "Там Зеленський усіх переграє".

За його словами, український президент намагається впливати на всіх партнерів, а західні країни нібито дедалі більше дратує така поведінка.

"Але я б не став сподіватися на те, що це роздратування зростатиме і в якийсь момент йому (Зеленському – 24 Канал) скажуть: "Досить, здавайся". Нам не можна піддаватися таким настроям", – сказав міністр.

Він також звинуватив Україну в ударах по російських НПЗ, маркетплейсах і цивільній інфраструктурі. Він заявив, що такі дії нібито мають на меті посіяти страх у російському суспільстві.