З Лавровим питання Криму і Донбасу не обговорював, це наша земля, – Кулеба

Днями у Туреччині відбулися переговори міністра закордонних справ україни Дмитра Кулеби з російським міністром Сергієм Лавровим. На цій зустрічі вони обвгорювали питання війни РФ проти України, але щодо окупованих Криму та Донбасу не дійшли.

Про це заявив міністр МЗС Дмитро Кулеба під час прямого ефіру в соцмережах.

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Він зазначив, що статус Криму та Донбасу з Лавровим не обговорював. Український дипломат намагався обговорити з лавровим, насамперед, питання гуманітарного коридору з Маріуполя і припинення вогню.

Але підкреслю, що це (Крим та Донбас, – ред) наша земля, і скільки б часу це не зайняло, вона буде тільки нашою,

– заявив Кулеба.

Додамо, що у березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму. Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів. Держави Заходу не визнали анексії Криму та ввели санкції проти Росії.

Як це було: окупація Криму Росією в 2014 році – дивіться відео