"П**арас бл*ть": Лавров вилаявся на саміті БРІКС, бо йому наступили на ногу

Під час саміту БРІКС, який проходить у Казані, міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову один із учасників наступив на ногу. Вибачатись перед Лавровим ніхто не став і той вилаяв свого кривдника.

Інцидент стався під час виступу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Відповідне відео поширили російські телеграм-канали.

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На відео видно, як невідомий, ймовірно, делегат однієї з африканських країн проходить між президентом Росії Володимиром Путіним та Лавровим, та наступає міністру на ноги.

Лавров на це відповів лайкою, пробурмотівши: "Пі**рас, б*ять".

Водночас помічник президента Росії Юрій Ушаков, який сидів поруч із ним, глянув на Лаврова і посміявся.

Лавров вилаявся на саміті БРІКС: відео

До слова, російський президент Володимир Путін також зганьбився на саміті БРІКС. Під час надання слова президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, він не зміг правильно вимовити прізвище та ім'я.