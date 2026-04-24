Что известно об обстоятельствах дела?

Женщина рассказала, что во время оккупации Ирпеня в ее дом попал артиллерийский снаряд. Этот прилет вызвал пожар. В судах было подтверждено, что именно боевые действия уничтожили дом истицы до такого состояния, что его невозможно восстановить. Об этом говорится в деле №757/27732/23-ц.

Женщина имела акт об уничтожении жилья, справку органа местного самоуправления и акт о пожаре от ГСЧС. Гражданка была уверена, что все эти факты дают ей право на получение материального возмещения от государства-агрессора и от украинского правительства. Ведь государство в полной мере не выполнило обязанности по обеспечению и защите права собственности.

Причинно-следственную связь увидели в суде первой инстанции и в апелляции. Однако иск удовлетворили лишь частично: определена обязанность России компенсировать потерю. Но требования к государству Украина не поддержали, потому что считалось, что при таких обстоятельствах ответственности страны в этом нет.

Однако истица обратилась в высшую инстанцию и требовала решения, которое бы соответствовало статье 56 Конституции Украины. В ней говорится о том, что каждый гражданин имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти при осуществлении ими своих полномочий. Через возмещение убытков за уничтоженное имущество человек может защитить свои гражданские права и интересы.

Важно! Как отметили специалисты Юридической компании Романа Лихачева, владельцы жилья, которое находится на контролируемой Украине территории и было разрушено после 14 апреля 2014 года из-за военных действий или чрезвычайных ситуаций военного характера могут подать заявление об обследовании жилья. После этого происходит оформление с помощью пакета документов. А уже органы власти принимают решение о предоставлении компенсации.

Какова позиция Верховного Суда?

Верховный Суд отметил, что возмещение за разрушенное из-за войны имущество происходит Министерством социальной политики в соответствии с законодательством. Государство действительно взяло на себя положительную обязанность восстанавливать права пострадавших, если им был нанесен ущерб из-за войны.

Но решающей стала одна проблема. Из-за ошибки женщины, которая не привела фактов того, что Украина нарушила положительные обязанности по обеспечению защиты права собственности, претензии к государству необоснованными. Поэтому предыдущие суды пришли к правильным выводам.

Верховный Суд также добавил, что истица даже обращалась в компетентные органы, чтобы просить помощь за разрушенное жилье, но и тогда получила отказ.

Поэтому обращение о нарушениях со стороны государства не удовлетворили из-за недоказанности и отсутствия нарушения положительной обязанности.

