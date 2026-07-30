Новий законопроєкт може посилити захист медиків

Потреба в підтримці медичних працівників через випадки насильства щодо них особливо гостро з'явилася після трагедії в Києві 29 липня. Чоловік напав на хірурга з ножем під час проходження ВЛК і завдав їй смертельних поранень. Про це заявив очільник Комітету Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Зміни до закону пропонують створити захист для медиків та рятувальників під час виконання професійних обов'язків. Спеціально для цього комітет розробив законопроєкт №10221, щоб будь-які напади на медичного працівника беззаперечно завершувалися покаранням для винного.

Будь-яка безкарність лише заохочує нові прояви насильства та збільшує ризик повторення таких трагедій,

– переконує Радуцький.

Згідно з документом, захист від погроз, нападів та інших проявів насильства отримають медичні працівники, лікарі системи екстреної медичної допомоги, працівники аптек, фахівці з реабілітації та рятувальники.

Нападники отримуватимуть реальне покарання – позбавлення волі строком до 12 років. Депутати просили прискорити розгляд законопроєкту й зробити його пріоритетним.

Нагадаємо, у Подільському районному ТЦК та СП Києва військовозобов'язаний напав із ножем на 65-річного хірурга. Від отриманих поранень лікарка загинула на місці.

За інформацією службовців, чоловіка до центру комплектування доставили працівники поліції через порушення правил військового обліку. Після нападу його затримали правоохоронці, які перебували в приміщенні.

У центрі комплектування висловили співчуття родині загиблої та наголосили, що лікарка була цивільною медичною працівницею, яка виконувала свої професійні обов'язки у складі військово-лікарської комісії.