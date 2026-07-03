Вік повноліття в Україні пропонують збільшити

Цікава й здається дещо неможлива петиція з'явилася щодо віку повноліття. Автори кажуть, що фізично у 18 років людина ще не має сформований ділянок головного мозку, які відповідають за самоконтроль, оцінку ризиків, довгострокове планування та ухвалення виважених рішень. Про це йдеться в тексті петиції.

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На думку авторів, так як остаточно мозок людини формується після 20 років, то саме 21 рік потрібно вважати повноліттям.

Зараз законодавство передбачає, що більшість прав та обов'язків громадянин набуває у 18 років. Проте в такому віці ще є високою уразливість і можливість стати жертвою психологічного чи будь якого іншого тиску. Тобто молодими людьми можуть користуватися більш дорослі у своїх цілях.

Останні резонансні події, пов’язані з сексуальним насильством, використанням уразливого становища молодих людей та іншими злочинами проти статевої свободи, вкотре засвідчили необхідність обговорення можливих механізмів посилення їхнього захисту,

– пишуть автори.

У тексті йдеться про те, що півищення повноліття й сексуальної згоди потрібне для: захисту українців від примусу, зменшити ризик впливу на особистість з боку старших людей та встановити оптимальний балансу між особистою свободою та захистом молоді.

Автори розуміють, що ухвалювати рішення про підвищення віку повноліття потрібно не поспіхом, а після консультацій з юристами, психологами, психіатрами, нейробіологами, представниками громадських організацій та правозахисниками. Зокрема, таким чином держава могла б дослідити, чи доцільною була б така зміна та чи можливо це закріпити в законі.

У петиції пояснюється, що автори не пропонують обмежувати права, а лише пропонують посилити захист молоді та адаптувти закон до сучасних викликів, коли старші легко можуть маніпулювати та керувати молодшими.

Нагадаємо, що вік згоди в Україні рахується з 16 років. Із цього ж віку підлітки мають право на шлюб за рішенням суду у випадку, наприклад, вагітності дівчини. Цей вік пропонували зменшити в проєкті нового Цивільного кодексу, але згодом норму звідти прибрали. Тобто все залишається без змін станом на сьогодні.

На момент публікації петиція зібрала понад 570 з 25 тисяч необхідних голосів. До кінця прийняття залишився 91 день.

Скандал з відомим хіміком та його дівчиною

Петиція з'явилася на тлі скандалу навколо блогера-хіміка Гліба Репіча, який має стосунки з 18-річною дівчиною Дариною. Велика різниця у віці викликала хвилю критики в соцмережах, його звинувачували в тиску на дівчину й наголошували на неетичності таких стосунків

Блогер заперечив, що був її викладачем, коли вони познайомилися. Репіч виступив на захист своєї дівчини.

У мережі знайшлися й ті, хто підтримав пару, наголошуючи, що обидва є повнолітніми, а тому їхні стосунки не порушують закон. Скандал переважно стосувався великої різниці у віці, а не юридичних аспектів чи можливих порушень кордонів дівчини з боку хіміка.