Нова петиція про жорстоке поводження з тваринами

Відповідальність за дорожньо-транспортні пригоди за участі тварин пропонують посилити. Мова йде не про сам факт наїзду на чотирилапого, а про залишення його без допомоги. Про це пишуть автори петиції на сайті Кабінету Міністрів.

Так, покарання пропонують за те, що водії, наїхавши на тварину, покидають її на місці без допомоги. Автори петиції пропонують прирівняти такі дії до жорстокого поводження з тваринами. Тобто якщо водій поїде з місця ДТП й не перевірить стан збитого чотирилапого, то його можна буде притягнути до відповідальності.

Крім того, правоохоронців просять не ігнорувати виклики, а проводити розслідування ДТП за участі тварин. Контроль за законодавством, на думку українців, дозволив би краще захищати домашніх і безпритульних тварин.

При чому автори не розмежовують навмисне й випадкове збиття пухнастих. У будь-якому випадку водій за можливості має надати допомогу тварині. Якщо її ще можна врятувати, то водій має забезпечити медичну допомогу. Якщо тварина залишається не жива через аварію – її варто прибирати з дороги.

Петиція таким чином пропонує посилити відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, покращити контроль за дотриманням відповідного законодавства та внести необхідні сучасні зміни до законів.

Автори зазначили, що вимагають, аби Кабмін не залишив без уваги жорстокість щодо тварин і не залишав ці дії безкарними.

Реакція людей на випадки мордування тварин

Українці пропонують карати не тільки за ДТП за участі тварин. Жорстокіше покарання пропонують запровадити за побиття, мордування та вбивство тварин. Автори іншої петиції переконані, що за такі дії варто карати позбавлення волі осіб. Санкції пропонують ввести такі ж, як за відповідні злочини проти людей, навіть з обтяжувальними обставинами.

Так кримінальну відповідальність просять запровадити за:

навмисне завдавання болю тварині, побиття, мордуванням (зокрема голодом) – 3 – 5 років ув'язнення;

вбивство тварини – 7– 15 років ув'язнення;

скоєння злочину проти тварин цього на очах у дитини;

неповідомлення правоохоронців про побиття чи мордування тварини іншою особою – до двох років ув'язнення;

свідоме залишення тварини, яка перебуває в небезпечному для її життя стані без допомоги – 5 – 15 років ув'язнення, залежно від того, чи вижила тварина;

ігнорування всіх заходів, щоб запобігти смерті тварини і погіршенню її стану здоров'я.

Обидві петиції очікують на підтримку. Аби посадовці відреагували на пропозиції українців – потрібно зібрати 25 тисяч голосів.

Нагадаємо, зараз штраф за жорстоке поводження є законним для власників собак і котів. Відповідальність наступає за порушення правил утримання тварин, знущання та недотримання правил вигулу. Залежно від порушення суми штрафів становлять від кількох сотень до кількох тисяч гривень. За повторні або грубі порушення можливі адміністративний арешт і навіть вилучення тварини.

Окремо з 2026 року посилили вимоги до утримання домашніх тварин. Зокрема, власники повинні забезпечувати тваринам належні умови проживання, доступ до води та їжі, а постійне утримання собак на прив'язі суворо забороняється.