Знищуватиме ракети та дрони: Ізраїль та США спільно розроблятимуть лазерну зброю

Оборонні компанії Ізраїлю та США будуть спільно розробляти лазерну систему протиракетної оборони. Вона діятиме проти ракет, мін та дронів.

Угодою передбачена "розробка, випробування та виробництво системи у США та Ізраїлі". Нагадаємо, раніше турецький аналог HIMARS приєднався до ЗСУ, щоб нищити окупантів.

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Що відомо про лазерну зброю

Ізраїльська державна компанія Rafael та американський виробник зброї Lockheed Martin уклали угоду про спільну розробку високоенергетичної лазерної бойової системи,

– кажуть джерела.

Зазначається, що система базуватиметься на лазерній оборонній системі Iron Beam, яку вже використовує Rafael та Міноборони Ізраїлю.

З потужністю 100 кіловатів, Iron Beam має намір стати дієвою системою протиповітряної оборони наземного базування, яка діятиме проти ракет, мін, дронів та інших загроз, безпосередньо вражаючи цілі високоенергетичним лазером.

США поставили в Україну шестирічний запас снарядів

США поставили в Україну вже 900 тисяч стандартних та 4 тисячі високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів. Як виявилось, таку кількість виробляють за 5 – 6 років.

Таким чином, США планують спільно з виробниками збільшити темпи виробництва до 36 тисяч артилерійських снарядів на місяць, які мають бути реалізовані протягом наступних 3 років.