Сухаревський заявив, що Україна має свою лазерну зброю "Тризуб"

Україна має свою лазерну зброю, яка називається "Тризуб". Також у нашій державі розвивається проєкт із застосування дрона-"матки" з двома FPV.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, полковника Вадима Сухаревського, якого цитує Інтерфакс-Україна.

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Що сказав Сухаревський про лазерну зброю в Україні

Під час конференції "Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю" Вадим Сухаревський констатував, що сьогодні Україна є п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазерна зброя.

На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки,

– сказав він.

За словами полковника, наразі Сили безпілотних систем на шляху до того, аби масштабувати та посилювати лазер. Сухаревський наголосив, що цей тип зброї справді є та навіть уже працює.

Що відомо про розроблення дронів-"маток"

Вадим Сухаревський також окремо розповів про розвиток дронів-"матки", які несуть легкі ударні літальні апарати.

"Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 кілометрів. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника", – зазначив командувач СБС.

Як зазначив Сухаревський, це справді прорив в українському виробництві зброї. Полковник наголосив, що масштабування цього проєкту – один із найперспективніших елементів у його роботі.