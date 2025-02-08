"Тризуб" пропалює метал: Сухаревський розповів про можливості нової лазерної зброї України

Україна створила нову лазерну зброю, здатну ефективно знищувати російські дрони, зокрема "Шахеди". Вона може навіть пропалювати метал, збивати літаки.

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський розповів про можливості нової зброї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал Pressing.

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Що відомо про нову лазерну зброю "Тризуб"

За словами командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського, вітчизняні розробники всього за кілька місяців створили перспективну зброю під назвою "Тризуб". Вона наразі проходить випробування. Вона здатна пропалювати метал та навіть збити літак.

"Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень могли збивати "Шахеди", розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об’єктів, місць нашого населення. Ми даємо вектор виробникам, військовим фантазувати на ці всі теми", – зазначив Сухаревський.

Він також повідомив, що лазерні установки незабаром з’являться в арсеналі мобільних вогневих груп, які нині використовують кулемети та тепловізори для боротьби з дронами.

Сухаревський наголосив, що ця розробка є важливим кроком для трансформації України з аграрної країни в технологічну державу.

У нас є величезний шанс вийти з карми селюка на рівень розумного гомосапієнса на світовій арені,

– підсумував він.

Нагадаємо, Сухаревський заявив, що у Силах безпілотних систем проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (R&D). Головним завданням наразі є протидія ворожим бортам і безпілотним авіаційним системам, зокрема протидія "Шахедам".