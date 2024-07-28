Полковник армії Британії розповів, як новітня лазерна зброя може допомогти Україні

Міністерство оборони Великої Британії працює над лазерною зброєю для перехоплення дронів та не лише. Цю зброю можуть передати Україні.

Лазерну зброю можна встановлювати на танки, бойові транспортери та навіть кораблі. Як вона підсилить Збройні Сили України, у розмові з 24 Каналом розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

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Суттєва допомога Силам оборони

Однією з проблем, яку можна побачити на фронті, є масове використання дешевих російських дронів. Вони можуть знищувати танки та іншу броньовану техніку. Для їхньої нейтралізації доводиться використовувати дорогі системи протиповітряної оборони. Тож лазерна зброя, яку розробляє Велика Британія, може стати справжнім "гейм-ченджером"

Я вважаю, що це справді цікава новина. Лазерна зброя здатна знищувати кілька дронів за дуже короткий час та за дуже низькою вартістю. Це справді є "срібною кулею",

– пояснив Геміш де Бреттон-Гордон.

Поки можна сподіватися Велика Британія якомога швидше передасть Україні цю зброю. Адже вона справді може допомогти боротися з навалою російських дронів по лінії фронту. Хоч Бреттон-Гордон припускає, що в Україні лазери можна буде побачити не швидше, ніж через рік.

"У Британії розробка військових спроможностей займає дуже багато часу. Британці намагаються робити речі ідеальними, а не просто хорошими. Але, думаю, що бійці на передовій в Україні віддали б перевагу хорошому лазеру, який би був вже незабаром, а не чекали б кілька років на ідеальний", – наголосив полковник британської армії.

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Кілька тижнів тому у Великій Британії також повідомили, що розробили набагато більший лазер DragonFire. Його можуть встановлювати на кораблі для знищення навіть найбільших дронів та літаків. Саме такі спроможності зараз допомогли б Україні перемогти російських загарбників.