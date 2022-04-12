Ле Пен виступила проти ембарго на нафту і газ із Росії

Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен є давньою прихильницею Путіна. Щоправда, після початку повномасштабної війни РФ проти України вона засудила дії диктатора. Але накладати заборону на експорт російської нафти та газу не збирається.

Марін Ле Пен втретє бере участь у президентських виборах. Під час інтерв'ю перед другим туром мова зайшла і про санкції проти Росії.

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Цього разу позиція Ле Пен дещо змінилася. Тепер вона не заперечує російську агресію проти України. І навіть підтримує санкції проти країни-агресорки. Але не всі. Зокрема, вона виступає проти того, щоб на Росію наклали ембарго на постачання нафти на газу.

"Я не за зняття санкцій. Це моя позиція щодо санкцій у сфері енергетики. Тому що я не хочу, щоб французи страждали від наслідків", – заявила Ле Пен.

Це не вперше французька політикиня виступає проти санкцій, які накладають на Росію. Найбільше вона оскандалилася, коли в лютому 2017 року в інтерв'ю каналу CNN просто повторила російські пропагандистські кліше про події в Україні та анексію Криму. Ще тоді вона заявляла, що санкції проти Росії лише нашкодять Євросоюзу.

Ця її скандальна заява теж була зроблена напередодні президентських виборів у Франції, в яких вона брала участь. Тоді вона вийшла у другий тур, але програла Еммануелю Макрону.

Саме з Макроном вона змагатиметься у другому турі виборів і у 2022 році. Тільки цього разу підтримка Ле Пен дещо вища. За результатами голосування у першому турі, вона набрала трохи більш як 23%, а Макрон – майже 28%. Другий тур виборів президента Франції відбудеться 24 квітня.