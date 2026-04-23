Загрожує більшими проблемами, – Буданов виступив проти вільної легалізації зброї в Україні

Голова Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що виступає проти ідеї масової легалізації короткоствольної зброї для цивільних. На думку генерала, це може призвести до значно більших проблем у суспільстві.

Про це Кирило Буданов розповів у межах Київського безпекового форуму, на якому також були й журналісти 24 Каналу.

Що сказав Буданов про масову легалізацію зброї в Україні?

Кирило Буданов зазначив, що завжди був проти легалізації, щоб просто роздати зброю людям.

Це ніколи не працювало і зараз не спрацює також. Не забувайте, що це завжди має дві сторони. Перша – нібито уявний захист. Інша сторона – кількість випадків, які всі бачили кілька днів тому, за такої конфігурації може стати кратно більше. Вона просто буде у всіх. Це загрожує набагато більшими проблемами, ніж те, що є зараз,

– сказав Буданов.

Глава ОП зауважив, що поліція та спецслужби в Україні мають працювати ефективно.

"Як так сталося, що людина, яка служила вже зрозуміло всім де, довгий час проживала тут, ще й мала дозвіл на зброю, – теж цікаве питання", – сказав Буданов.

Генерал вважає, що в Україні існує системна проблема, пов'язана з відповідальністю правоохоронців за застосування зброї під час служби. Її наслідки спостерігаються вже зараз.

Ви згадайте, коли були погані випадки застосування зброї, всі пам'ятають, у 2014 році. Всіх зробили винними. Це зрозуміло й інакше бути не могло. Але як це вплинуло на тих, хто почав служити далі? Не застосовують зброю, тому що наслідки будуть страшними. Потім, згадайте, зробили патрульну поліцію. І майже одразу був випадок, коли патрульні переслідували якусь автівку цивільну, і вони почали стріляти по колесах. Що сталося з патрульними? Засудили. Таких випадків тисячі,

– наголосив Кирило Буданов.

Він також поцікавився, чому всі думають, що маючи таку систему, коли держава не захищає своїх же захисників, ці захисники будуть виконувати до кінця свою роботу.

За словами генералами, необхідно досягти "балансу" у взаємодії суспільства та правоохоронців: громадяни мають виконувати законні вимоги, а силовики – діяти в межах чітко визначених правил.

"Всі ж люблять у нас західні країни наводити як приклад. Я полюбляю приклад Сполучених Штатів. Там ти поліціянту не скажеш: "Яка причина зупинки?", "Пішов на три букви" або щось почати робити. Це закінчиться застосування зброї та він буде визнаний таким, що має рацію на 100%", – сказав Буданов.

До речі, психологиня Олена Шершньова припустила в етері 24 Каналу, що під час війни, на цьому етапі українці ментально не готові до ініціатив з вільної легалізації зброї для цивільних. Вона нагадала, що у Сполучених Штатах немає війни, але там постійно відбуваються стрілянини.

