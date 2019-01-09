Легендарний іспанський гонщик може взяти участь в Дакарі-2020

Відомий іспанський гонщик Фернандо Алонсо може виступити на Дакарі-2020 року. Катарський пілот Нассер Аль-Аттія поділився інформацією про те, що колишній пілот McLaren проведе з ним тести позашляховиків після ралі Катару, яке буде проходити з 17 по 22 квітня.

Аль-Аттія заявив, що Алонсо повинен спробувати своїй сили в ралі.

Читайте також: Ралі Дакар: чим перегони у Південній Америці відрізняються від Африки

"Алонсо побажав мені удачі в цьому змаганні. У нас хороші відносини, і я знаю, що він хоче спробувати машину. Він приїде в Катар, і після ралі Катару ми проведемо тести. Фернандо – відмінний гонщик, який зробив відмінну кар'єру у Формулі. Думаю, що він повинен спробувати себе в ралі. Це було б дуже здорово для автоспорту", – цитує Аль-Аттія Marca.

Також іспанець братиме участь в останніх етапах WEC сезону 2018/19. Крім того, гонщик розглядає можливість участі у 24 години Дайтони.

Фернандо Алонсо провів у Формулі 1 17 сезонів. За цей період іспанський гонщик виступав за такі команди, як Minardi, Renault, McLaren і Ferrari. У 2005 і 2006 роках Алонсо ставав чемпіоном світу.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24