Ліквідували "ахматівців": російські добровольці прорвалися на 30 кілометрів у тил окупантів

Напередодні диверсійно-розвідувальна група Легіону "Свобода Росії" проникла більш ніж на 30 кілометрів углиб тимчасово окупованих територій. Унаслідок підриву службового автомобіля, попередньо, ліквідовані бійці "Ахмат".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Легіон "Свобода Росії".

Читайте також Легіон "Свобода Росії" взяв у полон африканця, що воював за окупантів

Що відомо про операцію російських добровольців на окупованих територіях?

Російські добровольці проникли в тил ворога 17 липня. Їхньою метою була деморалізація агресора, а також знищення зрадників ічкерійського народу з підрозділу "Ахмат".

Унаслідок точкового підриву службового автомобіля попередньо знищено трьох "ахматівців". Додатково зафіксовано дані про логістику, техніку та командні пункти ворога,

– заявили в Легіоні "Свобода Росії".

Також додали, що легіонери вже перебувають на безпечній території. Тож можна з упевненістю заявити про успіх операції. До слова, на оприлюдненому відео уточнено, що її провели на окупованих територіях Запорізької області.

Дивіться також Понад 1100 окупантів, артсистеми й сотні іншої техніки: втрати ворога на 19 липня

Як Легіон "Свобода Росії" зайшов у тил окупантів: дивіться відео