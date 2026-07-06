Не лише мільйонні збитки для "Газпрому": Легіон "Свобода Росії" розповів про унікальну операцію

Легіон "Свобода Росії" силами своїх агентів здійснив складну операцію "Факел" у Московській та Тверській областях. В її межах точковими ударами було уражено шість ключових газорозподільних станцій. Також вдалося врятувати бійця, який здійснив цю операцію.

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" розповів 24 Каналу про те, як вдалося здійснити завдання на російській території. Він пояснив, яких збитків було завдано російській економіці.

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"Дуже важлива операція"

"Цезар" наголосив, що не може наразі розкрити всі деталі операції "Факел". Проте розповість про її важливість та бекграунд.

Операція дуже довго планувалася. Це зайняло не один тиждень. Йдеться про уточнення всіх вводних, про планування. Не завжди можна відразу дати відмашку, тому що якщо ми бачимо, що ризики великі, для нас найголовніше – зберегти наших людей, не ризикувати ними,

– зазначив заступник командира Легіону "Свобода Росії".

Люди, за його словами, неодноразові, адже це соратники, які є дорогими зараз і будуть такими у майбутньому. Тому що саме вони, як вважає "Цезар", будуватимуть нову цивілізовану Росію.

"Тому нехай працюють дрони, залізо, пластик, які можна ще виготовити. І якщо цим пластиковим дроном за ціною у 700 – 1000 доларів ліквідуємо ворожого бійця, то ми завдаємо противнику величезні економічні втрати. Кожен російський боєць обходиться Кремлю у кілька мільйонів рублів", – підкреслив він.

У Легіоні "Свобода Росії" розповіли деталі операції "Факел": дивіться відео

Крім того, операція "Факел", на його думку, дуже важлива з погляду прямої шкоди. В Росії зараз велика проблема з відновленням, зокрема, інфраструктури, пов'язаної з нафтовидобуванням, з переробкою нафти і газу. Майже все обладнання, комплектування купується за кордоном. Це коштує Росії дуже дорого, адже через санкції доводиться придбати його за певними схемами через треті країни.

Далі під час простою, коли була виведена з ладу інфраструктура "Газпрому", він зазнав не тільки мільйонів збитків, але й втратив репутацію,

– вважає заступник командира Легіону "Свобода Росії" .

"Газпром" – це, на думку Андроннікова, про гроші, про війну, адже третина доходів російського бюджету – саме нафтогазові прибутки.

Також дефіцит палива, який сьогодні гостро відчувають росіяни, завдає економічних збитків. Тому що люди замість того, щоб працювати, витрачають кілька годин у заторах, у чергах за пальним. Це не пряма, але шкода. Так, як наголосив "Цезар", ми показуємо населенню, що війна повернулася до Росії.

Нагадаємо, що за результатами масштабної агентурної операції "Факел" на території Росії вдалося відмінусовати 6 мільйонів доларів США на спаленому обладнанні під час ліквідації 6 ключових газорозподільних станцій. Також противник втратив десятки мільйонів рублів через простої магістралей. У Легіоні "Свобода Росії" відзначили, що ворог пережив внаслідок операції паніку, адже усвідомив свою вразливість.