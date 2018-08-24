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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Легіонери УПЛ зворушливо привітали Україну з Днем Незалежності віршем Ліни Костенко

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Легіонери УПЛ привітали Україну з Днем Незалежності
Легіонери УПЛ привітали Україну з Днем Незалежності

Гравці та тренери української Прем'єр-ліги зворушливо привітали Україну з Днем Незалежності, прочитавши по кілька слів з твору Ліни Костенко.

Участь в проекті FootballhНub взяли головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека, наставник "Арсенал-Київ" Фабріціо Раванеллі, футболісти "Динамо" Томаш Кендзьора, Йосип Піварич і Беньямін Вербич, Максим Тейшейра з "Олімпіка", Сілас і Луїс Філіпе з "Зорі", а також президент УПЛ Томас Грімм.

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Зазначимо, "Динамо" і "Шахтар" спільно взяли участь у акції, присвяченої до Дня Незалежності України, а "Олімпік" закликав фанатів одягати вишиванки на матч проти "гірників".

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Теги: День Незалежності Новини спорту Футбол УПЛ
Джерело: 24 Канал
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