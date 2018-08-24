Легіонери УПЛ зворушливо привітали Україну з Днем Незалежності віршем Ліни Костенко
Гравці та тренери української Прем'єр-ліги зворушливо привітали Україну з Днем Незалежності, прочитавши по кілька слів з твору Ліни Костенко.
Участь в проекті FootballhНub взяли головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека, наставник "Арсенал-Київ" Фабріціо Раванеллі, футболісти "Динамо" Томаш Кендзьора, Йосип Піварич і Беньямін Вербич, Максим Тейшейра з "Олімпіка", Сілас і Луїс Філіпе з "Зорі", а також президент УПЛ Томас Грімм.
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Зазначимо, "Динамо" і "Шахтар" спільно взяли участь у акції, присвяченої до Дня Незалежності України, а "Олімпік" закликав фанатів одягати вишиванки на матч проти "гірників".
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Джерело: 24 Канал
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