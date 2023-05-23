Легкі, безшумні та українські: Юрій Голик показав, як військові тестують нові безпілотники

Новий етап співробітництва військових та підприємців-волонтерів – легкі, майже безшумні й виконані повністю з українських комплектуючих безпілотники. Тестування дальності польоту пройшли два літаки: великий коригувальник-розвідник з розмахом крил 3,5 метра та менший – розвідник.

Про це розповів підприємець та волонтер Юрій Голик, який є одним з ініціаторів виготовлення вітчизняних безпілотних апаратів для військових, інформує 24 Канал.

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Обидва БПЛА наразі виконані з бальсового дерева і лавсанової плівки. Автором розробки є український інженер з багаторічним досвідом у сфері розробки безпілотних літальних апаратів.



Коригувальник-розвідник зможе знаходитися в повітрі 4 – 5 годин / Фото Юрій Голик

За словами Юрія Голика, малий БПЛА дуже легкий і вже зроблений на 90%. Незабаром він проходитиме випробування в бойових умовах. Розвідник має дальність польоту понад 25 км в одну сторону й може обходити засоби радіоелектронної боротьби.

Ми вирішили, що цей маленький літак так і залишиться виконаним із дерева та плівки. Його напівпрозорі крила важко роздивитись у небі навіть на низьких висотах. Двигун працює досить тихо, часом майже нечутно,

– каже волонтер.

Особливістю українських безпілотних літаків є можливість вимкнення двигуна в процесі польоту. Завдяки цьому вони можуть абсолютно безшумно планувати над об'єктами без втрати висоти. Крім того, в БПЛА вже застосовується електроніка та програмне забезпечення від українських розробників.

Технічні характеристики будуть зафіксовані після доопрацювання / Фото Юрій Голик

Великий безпілотник на сьогодні ще в розробці. З чого буде остаточно виконаний його корпус, команда поки не озвучує. Однак запевняє, що для своїх розмірів він буде достатньо легким. Коригувальник-розвідник зможе знаходитися в повітрі 4 – 5 годин й долати відстань понад 50 кілометрів в одну сторону. Остаточні технічні характеристики будуть зафіксовані після доопрацювання, написав Голик.



БПЛА наразі виконані з бальсового дерева і лавсанової плівки / Фото Юрій Голик

"Наше завдання зробити ефективні для виконання завдань, максимально прості в роботі та обслуговуванні, швидкі у виробництві та мінімальні за собівартістю безпілотники. І поки що вся група розробників результатами задоволена", — прокоментував тест БПЛА Юрій.