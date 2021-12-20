Легкомоторний літак розбився в Австралії: є загиблі, серед яких і діти

Авіакатастрофа сталася біля узбережжя Квінсленду в Австралії. Легкомоторний літак 19 грудня впав у океан.

Загинули 4 людей – 2 чоловіків та 2 дітей. Що стало причиною аварії – буде з'ясовувати слідство.

Нагадаємо В Італії впав будівельний кран: робітники загинули миттєво – моторошні фото

Біля берегів Австралії розбився літак, 4 загиблих

У неділю, 19 грудня, вранці легкий літак врізався у мангрові зарості біля узбережжя Австралії неподалік міста Брісбен. Загинули усі, хто був на борту – 69-річний пілот, ще один чоловік та двоє дітей, які не досягли й підліткового віку.

Політ був підготовленим та запланованим.

Родичі загиблих чекали повернення літака на аеродромі в Редкліфі.

Про втрату близьких вони дізналися з повідомлень у соцмережах.

Австралійське бюро безпеки на транспорті та інші правоохоронні структури країни займаються розслідуванням, аби встановити обставини та причини авіакатастрофи.



Літак впав біля Брісбена, загинули усі пасажири та пілот / Фото Nine News

Також у грудні:

У липні літак впав на будинок на Прикарпатті, тоді загинули також четверо: дивіться відео