Легкомоторний літак розбився в Австралії: є загиблі, серед яких і діти
Джерело:The Guardian
Авіакатастрофа сталася біля узбережжя Квінсленду в Австралії. Легкомоторний літак 19 грудня впав у океан.
Загинули 4 людей – 2 чоловіків та 2 дітей. Що стало причиною аварії – буде з'ясовувати слідство.
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Біля берегів Австралії розбився літак, 4 загиблих
У неділю, 19 грудня, вранці легкий літак врізався у мангрові зарості біля узбережжя Австралії неподалік міста Брісбен. Загинули усі, хто був на борту – 69-річний пілот, ще один чоловік та двоє дітей, які не досягли й підліткового віку.
- Політ був підготовленим та запланованим.
- Родичі загиблих чекали повернення літака на аеродромі в Редкліфі.
- Про втрату близьких вони дізналися з повідомлень у соцмережах.
Австралійське бюро безпеки на транспорті та інші правоохоронні структури країни займаються розслідуванням, аби встановити обставини та причини авіакатастрофи.
Літак впав біля Брісбена, загинули усі пасажири та пілот / Фото Nine News
Також у грудні:
- У Росії розбився вертоліт, пілот загинув.
- У Сальвадорі розбився літак, загинув син міністра оборони.
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