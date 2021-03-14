Помоліться за мене: Лех Валенса записав відеозвернення перед операцією

Колишній лідер Польщі та нобелівський лауреат Лех Валенса готується до операції на серці. Перед цим записав відеозвернення.
Джерело:Фейсбук-сторінка Леха Валенси
Відповідне відео він опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Окрім цього, написав: "Я не знаю, якою буде воля небес, але з нею завжди доводиться погоджуватися. Помоліться за мене".
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У відеозверненні 77-річний колишній лідер Польщі сказав, що готовий до двох основних результатів операції.
Не знаючи, коли ми зустрінемося наступного разу, не знаючи, чи зустрінемося ми взагалі, я хочу сказати вам, що робив все, щоб добре служити народу… Я робив тільки те, у що вірив, без якихось підтекстів, без підлості, без зради,
– заявив Лех Валенса.
Також додав, що не боїться нічого, крім Бога і "трішечки дружини".
Відеозвернення Леха Валенси перед операцією:Довідка. Леху Валенсі мають замінити елемент живлення в кардіостимуляторі, який йому поставили у 2008 році.
Що відомо про Леха Валенсу
- У 1990 році Леха Валенсу обрали президентом Польщі. Це був нелегкий час, адже тоді країна переходила до вільної ринкової економіки.
- На посаді глави держави він пробув 1 термін. У 1995 році він програв вибори, його місце посів Олександр Квасневський.
- Після цього він повернувся на роботу електрика на судноверфі.
- Валенса разом з дружиною мають 8 дітей.