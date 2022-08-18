У США говорять, щоб замість ленд-лізу надавати Україні безповоротну допомогу, – політолог

Довкола теми ленд-лізу для України від США досі залишається чимало питань та невизначеностей. Зокрема, вони стосуються й суми та видів озброєння, які можуть постачати Україні в рамках цієї програми.

Невідома ані сума, ані види озброєння, передбачені ленд-лізом

Про це 24 каналу розказав політолог Андрій Вігірінський. Він пояснив, що законопроєкти, за які голосували в американському Конгресі, стосувалися процедур, а не самого виділення коштів.

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Відтак, зрозуміти, яка сума буде закладена для постачання озброєння згідно з процедурою ленд-лізу, можна буде лише тоді, коли у США почнеться бюджетний період наступного року. Це буде 1 жовтня.

Так само немає інформації й щодо видів озброєння. Як пояснив Вігірінський, жоден з офіційних спікерів України, включно з президентом Зеленським, не можуть публічно оголошувати, що Україна отримає у рамках ленд-лізу. Тож інформація, яка є – це лише припущення, що базуються на інших випадках, коли застосовувався ленд-ліз. Мова йде про період Другої світової війни.

"Є момент, пов'язаний з процедурою в самих Сполучених Штатах. Будь-які експортні постачання озброєння проходять через узгодження і в Конгресі, і в Пентагоні. Ленд-ліз забирає необхідність узгоджувати кожне постачання з представниками Конгресу", – додав політолог.

Існує варіант грантової допомоги замість ленд-лізу

Він наголосив, що до жовтня, тобто у поточному бюджетному році, ленд-ліз не запрацює. Ба більше, зараз окремі сенатори та конгресмени у США сумніваються в доречності цієї програми.

Вони говорять про те, що в умовах економічної стагнації, в якій сьогодні перебуває Україна, простіше надавати військову допомогу не в кредит, з умовою викупу чи в оренду, як це передбачає ленд-ліз, а як безповоротну грантову допомогу, що надається у вигляді певних технічних засобів. Таким чином Україну не занурять у потенційні борги, які їй доведеться повертати після завершення війни.

Тому тут абсолютно не факт, що США, обираючи між ленд-лізом та грантовим постачанням озброєння, виберуть саме перший варіант,

– підсумував Андрій Вігірінський.

Політолог Андрій Вігірінський пояснив, чому ленд-ліз досі не запрацював: дивіться відео



Нагадаємо, що раніше генерал ЗСУ та перший заступник командувача ССО у 2016 – 2019 роках Сергій Кривонос пояснював, що зброя від США надходить не так швидко, як хотілося б, бо для забезпечення потреб України потрібно було запустити виробництво, адже техніка та зброя, які є на американських складах, призначені для бойових потреб та вирішення планів США. ​