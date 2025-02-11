Потужний меседж у Москву: у Конгресі США ініціювали законопроєкт про ленд-ліз для України

Конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон ініціює законопроєкт про відновлення ленд-лізу для України. І це стане серйозним меседжем для Кремля.

Про це 24 Каналу сказав посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий, наголосивши, що так Трамп отримає сильний інструмент для впливу на Путіна.

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Що означає для України законопроєкт про відновлення ленд-лізу

Чалий зазначив, що законопроєкт про ленд-ліз для України є дуже важливим. Адже зараз уже всі мовчать про 3,8 мільярда доларів, які мали бути використані на підтримку Києва за каденції Джо Байдена.

Розумієте, нам потрібен ще якийсь такий меседж у Москву – тобто, що може бути ленд-ліз,

– заявив експосол.

За його словами, це стане інструментом впливу на Путіна. Тому що у американського лідера наразі немає додаткових фінансових ресурсів, крім згаданих 3,8 мільярда доларів.

Експосол України у США нагадав, що саме республіканці свого часу критикували Байдена за те, що той не імплементував попередній закон про ленд-ліз. До того ж це була їхня ініціатива.

Це потужний інструмент, – наголосив Чалий.

Він додав, що ленд-ліз потрібен Україні, тим паче за нинішніх умов. Головне тепер те, як ініціативу конгресмена-республіканця сприйме сам Дональд Трамп.