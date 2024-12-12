Палата представників США ухвалила оборонний бюджет на 2025: чи підтримали ленд-ліз Україні

У США Палата представників ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік. Втім, затверджений документ не передбачає можливість ленд-лізу для України.

Відповідне рішення підтримав 281 конгресмен, проти голосували 140 законодавців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пані посол України в США Оксану Маркарову.

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Що відомо про схвалений бюджет

Цьогоріч, як пояснює Маркарова, законопроєкт про оборонний бюджет на 2025 рік (NDAA), затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і посольство України в США активно адвокатувало його.

Однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу зі збереження цього механізму,

– заявила вона.

За її словами, у документі не закладають кошти на Ініціативу з безпекової підтримки України (Ukraine Security Assistance Initiative), оскільки фінансування на неї на 2025 рік "авансом" заклали у минулорічний закон, воно сягає 300 мільйонів доларів.

Наступним кроком має стати схвалення NDAA Сенатом США, яке очікується наступного тижня.

До слова, нещодавно США оголосили про пакет допомоги Україні на 988 мільйонів доларів з ракетами та безпілотниками. Йдеться насамперед про виділення допомоги в рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні (USAI).