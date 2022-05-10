Ленд-ліз підписано: чому так тіпає росіян

77 років тому завдяки ленд-лізу цивілізований світ знищив нацистське зло. Сьогодні завдяки ленд-лізу Україна знищить рашистське зло.

Що таке ленд-ліз

Це програма уряду США під час Другої світової війни, в рамках якої американці завалили союзників зброєю, боєприпасами, техніку та інші ресурси.

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Особливість – спрощена процедура: Президент США ухвалює це рішення особисто, все відбувається швидко і без бюрократії.

77 років тому так цивілізований світ знищив нацистське зло. Сьогодні завдяки цьому Україна знищить рашистське зло.

Процедура

Україна робить запит на конкретну зброю – Джо Байден ухвалює рішення – зброя приходить в Україну.

У короткостроковій перспективі це коштує нам 0 гривень 00 копійок. Після перемоги ми маємо або повернути вцілілу техніку або заплатити за неї і залишити в себе. За знищену техніку платити не треба.

Що саме можемо отримати?

Все, що завгодно. Крім ядерної зброї. Американські літаки, танки, ґвинтокрили, безпілотники, ПЗРК, ПТРК, ракети, ППО, РСЗВ, стрілецьку зброю, бойові машини…

Звісно, Байден може відмовити у конкретному запиті, але після всього така ймовірність мінімальна.

Поки Росія втрачає техніку і своїх зомбі, ми будемо битись новітньою західною зброєю, яка їхнім тупим головам і не снилась.

Буде дуже багато мертвих росіян. Крим, Донецьк, Луганськ, Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь – чекайте, рідні, ми скоро повернемось.

Усе це стало можливо виключно завдяки титанічному подвигу ЗСУ та всіх наших Захисників. Тож дякуємо партнерам і схиляємось перед нашою Армією.

День Перемоги наближається!