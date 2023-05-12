Повернений росіянами Ленін довго в Маріуполі не протримався

В окупованому та зруйнованому росіянами Маріуполі сталася декомунізація. Українські патріоти показали, який тепер вигляд має радянський пам'ятник, який російські загарбники намагалися відновити.

Під час декомунізації у Маріуполі, як і в інших містах України, було демонтовано багато радянських пам'ятників. Однак під час окупації цього населеного пункту загарбники та колаборанти вирішили повернути символи СРСР. Так, росіяни поставили бюст Володимира Леніна на початку 2023 року, передає 24 Канал.

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Що сталося з пам'ятником

Загарбники та їхні посіпаки встановили погруддя радянського ідеолога у найстарішому місцевому парку "Міський сад". Його розмістили на "Алеї класиків" у січні. Однак під час травневих свят українські патріоти змогли його декомунізувати. У телеграм-каналі "Маріуполь. Супротив" з'явилися фото та відео з підтвердженням.

В повідомленні зазначається, що цього разу погруддя знищено остаточно. Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко прокоментував цю подію.

Володимир Ленін в Міському саду Маріуполя трохи втомився,

– написав він.

У якому зараз стані пам'ятник

На оприлюднених кадрах можна побачити, що погруддя залишилося на постаменті. Однак у Леніна повністю відсутнє обличчя та велика частина голови, через що його не можна впізнати. Також на відеозаписі видно, що сам постамент теж розбитий.

Радянський ідеолог втратив обличчя / Фото Маріуполь. Спротив

Конфузні ситуації з радянськими пам'ятниками в інших містах

У Казахстані мешканець міста Орал одягнув шапку з українським тризубом та приніс унітаз до бюста Георгія Жукова. Свій протестний перформанс цей чоловік влаштував у сакральне для росіян 9 травня.

Жителі Бурятії вирішили вшанувати молодого окупанта, що загинув в Україні під час першого року повномасштабного російського вторгнення. Вони встановили йому пам'ятник у місті Кяхта та відкрили бюст під західну музику з кінотрилогії "Голодні ігри".

27 квітня 2023 року російські загарбники вкотре обстріляли Миколаїв. Одна з ракет влучила у пам'ятник, що знаходився у сквері "Доброти". Він символізував дружбу цього міста з Москвою. Його давно подарувала українцям московська мерія.

, інформацію про знищення пам'ятника також підтвердив гауляйтер Олег Моргун. Цього колаборанта російські загарбники назначили "мером" Маріуполя після окупації міста. Він заявив кремлівським пропагандистським медіа, що невідомі розбили бюст.