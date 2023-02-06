Захотів сувенір додому: п'яний росіянин намагався викрасти Леніна з Мавзолею

У Росії не можуть прожити жодного дня без крадіжок. Правда, цього разу намагалися поцупити з Мавзолею Леніна. Принаймні таку спробу зробив 42-річний чоловік.

Місцеві ЗМІ розповідають, що чоловік уночі намагався проникнути до Мавзолею, щоб викрасти тіло Леніна, передає 24 Канал. Але, на жаль, його затримали правоохоронці.

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Леніна намагалися вкрасти вночі

На місце події також прибули медики. Мабуть, санітари. Вони провели огляд затриманого та виявили, що у нього "психічний розлад на фоні сп'яніння".

Як розповідають журналісти, чоловіка затримали, коли він підозріло прогулювався біля Мавзолею. Підозрюваний вирішив смикати дверима, а також спробував увійти досередини.

Йому відразу ж вирішили провести допит. Під час нього, виявили правоохоронці, затриманий говорив невиразно. Крім того, намагався втекти. Згодом таки зізнався, що його мета – вкрасти тіло Леніна.

Що вдалося з'ясувати? А ось те, що перед спробою понести додому мумію Леніна він кілька років зловживав алкоголем. А його компанію, в якій він і розпивав спиртне, можна назвати сумнівною.

Тим часом інший росіянин смертельно поранив свого маленького сусіда. Хлопчика він навчав вправлятися зі зброєю.

П'яним поранив 9-річного хлопчика

За наявною інформацією, 47-річний чоловік взявся за навчання свого малолітнього сусіда. Йому він хотів продемонструвати, як поводитися з холодною зброєю. Але, на жаль, закінчилося все трагічно.

Цей персонаж також був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Ба більше, спробував перекласти провину на 9-річного сусіда. Мовляв, він сам себе поранив.

Сталося це у місті Балашиха в одній з комунальних квартир. Чоловік розповів, що того трагічного вечора був на кухні разом з маленьким хлопчиком. Йому він вирішив дати ніж на ланцюжку з лезом довжиною 10 сантиметрів. Сусід грався ним доти, поки випадково не штрикнув себе ним у груди. Від втрати крові він загинув на місці.

Зауважимо, що проти чоловіка вже відкрили кримінальну справу. Його звинувачують у вбивстві. Слідство наголошує на тому, що саме 47-річний сусід поранив хлопчика, через що він помер.