У Ленінградській області Росії спалахнула Виборзька нафтобаза. Очевидці побідкались на звуки вибухів та опублікували фото, на якому видніється чорний дим.

Мовиться про нафтобазу, яка розміщена у місті Виборг Ленінградської області. Воно розташоване за Санкт-Петербургом, тобто орієнтовно за 1600 кілометрів від Харкова, пише 24 Канал.

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Що відбувалось на нафтобазі

Губернатор Ленінградської області Алєксандр Дрозденко написав, що інформація про атаку безпілотників на Виборзьку нафтобазу "не відповідає дійсності".

На території старої Виборзької нафтобази сталася "бавовна" у зв'язку з використанням піротехнічних засобів. Постраждалих, загрози займання чи пожежі немає,

– заявив посіпака Путіна.

Водночас росіяни йому не вірять та запитують в коментарях, звідки на нафтобазі "піротехнічні засоби".

Водночас деякі відповідають, що з України. Хоча офіційно Київ атаку на російські нафтопереробні заводи вночі проти 19 травня не підтверджував.



Коментарі росіян щодо "бавовни" на Виборзькій нафтобазі

У російських телеграм-каналах з посиланням на очевидців повідомили, що чули вибухи у Виборзі Ленінградської області орієнтовно о 3:00 проти 19 травня.

"Після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа. Що саме сталося – невідомо", – писали в російському телеграм-каналі.

Ще в одному зазначили, що пролунав потужний вибух, після чого виникла пожежа.

"Бавовна" на Виборзькій нафтобазі

Тривожно росіянам було в Бєлгороді

Село Мале Городище Новооскольського міського округу, що на Бєлгородщині, було нібито під атакою дронів.

"Ніхто із мирних жителів не постраждав. Внаслідок його падіння з подальшою детонацією сталося займання покрівлі храму Сергія Радонезького. Пожежними розрахунками здійснюється гасіння об'єкта", – заявив губернатор Гладков.

Він також запевнив, що нібито дрон "збила" їхня ППО у Чернянському районі. У росіян традиційно немає постраждалих. За їхніми даними, внаслідок падіння осколків у селі Волоконівка у двох приватних житлових домоволодіннях вибито вікна та пошкоджено один автомобіль.

Ба більше, у росіян знову спалахнула суха трава на площі 140 квадратних кілометрів. Пожежу нібито ліквідували, працювали оперативні служби.

До речі, у Краснодарському краї Росії також повідомили про атаку на військовий аеродром у станиці Кущівській. Окрім того, вибухи чули в районі нафтопереробного заводу у Слов'янську-на-Кубані. Там спалахнула пожежа. Росіяни заявляли про "роботу ППО". Там нібито збили 10 безпілотників.