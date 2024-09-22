У рамках 57-ого обміну полоненими додому повернулися понад 150 українців. Серед них була 26-річна Леніє Умерова, яка пробула у неволі майже 2 роки.

У першому після звільнення інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна" дівчина розповіла, як її та інших бранців везли на обмін.

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Шлях додому

За словами кримської татарки, їх привезли до Брянська.

Нас заводили з мішками на голові. Проводили медобстеження, там було дуже суворо,

– пригадує Леніє.

Дівчина розказує, що навколо них були люди в балаклавах і формі, ймовірно спецназ. Вони ставилися дуже суворо. Там Леніє та інші українці провели дві доби.

Умерова каже, що на ранок змерзла і попросила видати їй особисті речі. Коли прохання кримчанки було виконано, вона зрозуміла, що їх везуть на обмін.

Нагадаємо, що 26-річна Леніє Умерова потрапила у неволю у грудні 2022 року. Після окупації Криму дівчина виїхала до Києва. Там вона навчалася і працювала. Її батьки залишалися на окупованому півострові, і вона час від часу відвідувала їх. У 2022 році батько Леніє захворів на рак, і вона вирішила повернути до Криму, аби доглядати за ним. Дівчину затримали на шляху до батьків на грузинсько-російському кордоні. Згодом її звинуватили у шпигунстві.