Швейцарія планує продати 25 списаних танків Leopard 2 Німеччині, якщо їх не отримає Україна
Джерело:Swissinfo
Швейцарія готова продати списані танки Leopard 2 Німеччині, однак за умови, що вони не потраплять в Україну. Мовиться про 25 одиниць зброї.
Рада кантонів Швейцарії 26 вересня дозволила армії вивести з експлуатації 25 списаних танків Leopard 2 Верхня палата парламенту ухвалила рішення 25 голосами проти 15 при трьох, які трималися. Рішення про фактичний перепродаж і його терміни тепер має ухвалити Федеральна рада (уряд). Проте умовою схвалення домовленості є те, що техніку продадуть німецькому виробнику Rheinmetall і вона не потрапить в Україну.
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Швейцарія роздумує, чи продати Німеччині списані танки
Німецький уряд попросив продати частину списаних танків у лютому 2023 року. Берлін запевнив – якщо Швейцарія проголосує за, танки не відправлять в Україну, і, скоріше за все, залишаться в Німеччині чи інших державах ЄС або НАТО і заповнять прогалини у їхніх запасах.
Національні збори (нижня палата) схвалили виведення 25 танків Leopard 2 з експлуатації в червні. До слова, того ж місяця уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині повинні були передати Україні. Також стало відомо, що країна утилізує 60 зенітно-ракетних комплексів Rapier, які могли б допомогти Україні протистояти Росії.
Чому Швейцарія забороняє передавати Україні свою списану зброю
Швейцарію критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву вироблену в неї зброю. Проте влада країни посилається на нейтралітет Швейцарії, який є одним із головних принципів зовнішньої політики країни.Довідка. Швейцарія не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Країна має найстарішу політику військового нейтралітету у світі та не брала участі у війнах з того часу, як її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.