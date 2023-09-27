Швейцарія планує продати 25 списаних танків Leopard 2 Німеччині, якщо їх не отримає Україна

Швейцарія готова продати списані танки Leopard 2 Німеччині, однак за умови, що вони не потраплять в Україну. Мовиться про 25 одиниць зброї.

Рада кантонів Швейцарії 26 вересня дозволила армії вивести з експлуатації 25 списаних танків Leopard 2 Верхня палата парламенту ухвалила рішення 25 голосами проти 15 при трьох, які трималися. Рішення про фактичний перепродаж і його терміни тепер має ухвалити Федеральна рада (уряд). Проте умовою схвалення домовленості є те, що техніку продадуть німецькому виробнику Rheinmetall і вона не потрапить в Україну.

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Швейцарія роздумує, чи продати Німеччині списані танки

Німецький уряд попросив продати частину списаних танків у лютому 2023 року. Берлін запевнив – якщо Швейцарія проголосує за, танки не відправлять в Україну, і, скоріше за все, залишаться в Німеччині чи інших державах ЄС або НАТО і заповнять прогалини у їхніх запасах.

Національні збори (нижня палата) схвалили виведення 25 танків Leopard 2 з експлуатації в червні. До слова, того ж місяця уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині повинні були передати Україні. Також стало відомо, що країна утилізує 60 зенітно-ракетних комплексів Rapier, які могли б допомогти Україні протистояти Росії.

Чому Швейцарія забороняє передавати Україні свою списану зброю

Швейцарію критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву вироблену в неї зброю. Проте влада країни посилається на нейтралітет Швейцарії, який є одним із головних принципів зовнішньої політики країни.

Швейцарія не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Країна має найстарішу політику військового нейтралітету у світі та не брала участі у війнах з того часу, як її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.



Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 каналу