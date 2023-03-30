Найкращі бойові танки сучасності: Україна отримала від Німеччини всі обіцяні Leopard 2A6

Україна врешті отримала від Німеччини танки Leopard та БМП Marder. Зауважимо, що раніше про їхню передачу повідомляли німецькі ЗМІ. Тепер же інформацію підтвердили у Генштабі.

У відомстві розповіли, що входить до чергової партії допомоги, наданої Німеччиною. Найважливішими у цьому списку є саме Leopard. Причому йдеться не про базові версії танків, а вдосконалені.

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Отримали 18 покращених Leaopard 2A6

У Генштабі посилаються на оновлений перелік допомоги, опублікований на сайті Федерального Уряду Німеччини. Він містить:

18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами;

40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами;

2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);

2 танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);

24 вантажівки Zetros;

40 тисяч аптечок;

103 тисячі турнікетів.

У відомстві зауважили, що цей список охоплює як поставки з Бундесверу, так і з німецької промисловості. Їх фінансують з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.

Генштаб нагадує, що фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки на 2023 рік становить 2,2 мільярда євро. У 2022 році мовилося про 2 мільярди. Зазначимо, що передовсім ці кошти спрямують на підтримку саме України.

Leaopard 2A6 – приклад якості та надійності