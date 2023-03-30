Найкращі бойові танки сучасності: Україна отримала від Німеччини всі обіцяні Leopard 2A6
Джерело:Генштаб ЗСУ
Україна врешті отримала від Німеччини танки Leopard та БМП Marder. Зауважимо, що раніше про їхню передачу повідомляли німецькі ЗМІ. Тепер же інформацію підтвердили у Генштабі.
У відомстві розповіли, що входить до чергової партії допомоги, наданої Німеччиною. Найважливішими у цьому списку є саме Leopard. Причому йдеться не про базові версії танків, а вдосконалені.
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Отримали 18 покращених Leaopard 2A6
У Генштабі посилаються на оновлений перелік допомоги, опублікований на сайті Федерального Уряду Німеччини. Він містить:
- 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами;
- 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами;
- 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);
- 2 танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);
- 24 вантажівки Zetros;
- 40 тисяч аптечок;
- 103 тисячі турнікетів.
У відомстві зауважили, що цей список охоплює як поставки з Бундесверу, так і з німецької промисловості. Їх фінансують з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.
Генштаб нагадує, що фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки на 2023 рік становить 2,2 мільярда євро. У 2022 році мовилося про 2 мільярди. Зазначимо, що передовсім ці кошти спрямують на підтримку саме України.
Leaopard 2A6 – приклад якості та надійності
- Зауважимо, що про танки Leaopard 2A6 вкрай позитивно відгукуються у журналі Military Ordnance. Їх називають найкращим основним бойовим танком сучасності. На це впливає рівень розвитку основних характеристик: вогневої потужності, броньового захисту та мобільності.
- Цей танк вважається прикладом як якості, так і надійності. Він має класичну схему загального компонування. У цьому танку рухова установка та трансмісія розташовані в задній частині корпусу. І передбачає він 4 людей у складі екіпажу.
- Основне знаряддя цього танка – 120-міліметрова гладкоствольна гармата Rh120 (Rheinmetall). Вона здатна здійснювати 10 – 12 пострілів на хвилину. А підкаліберний снаряд гармати може уразити броню товщиною 350 міліметрів на відстані до 2 000 метрів.