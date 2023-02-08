Об'єднає союзників України: міністр оборони Німеччини анонсував "танковий саміт"

Союзники України продовжують об'єднувати зусилля, щоб ми якомога швидше отримали все необхідне озброєння. "Танковий саміт" під час візиту до Польщі анонсував Борис Пісторіус.

Глава Міністерства оборони Німеччини не лише поспілкувався зі своїм польським колегою. Він також наголосив на важливості об'єднатися всім країнам, які передають Україні танки Leopard 2.

Читайте також Коли британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну: Сунак зробив заяву

Пісторіус ініціював "танковий саміт"

Пісторіус 8 лютого прибув до Варшави. Під час свого візиту він зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком. Очільник оборонного відомства зауважив, що наступного тижня відбудеться зустріч з колегами з Польщі й України. Тоді ж планують створити альянс навколо передачі танків Leopard Україні. Причому він прагне, щоб до цієї коаліції входило якомога більше країн-союзників.

У нас також є спільний проєкт з Польщею, а саме – ми поставимо Leopard 2A6, Польща – 2А4, і ми домовилися з нашим колегою Маріушем Блащаком, що разом з Олексієм Резніковим ми зустрінемося наступного тижня,

– зауважив Пісторіус.

Він наголосив, що на цю зустріч запросять також ті держави, які й формуватимуть "танкову коаліцію" Leopard.

Під час свого візиту Пісторіус зауважив, що Німеччина займається постачанням танків Leopard 1A5. Їх наша держава отримає з промислових ресурсів з Нідерландів, Бельгії, а також Данії. За словами очільника відомства, це "дуже позитивний розвиток подій". Це дозволить підвищити обороноздатність нашої держави, наголосив він.



Технічні характеристики танків Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу

Скоро ми отримаємо батальйон Leopard

Про це також під час свого візиту до Польщі розповів Пісторіус. За його словами, вже навесні Україна отримає перший батальйон німецьких танків Leopard 2.

Ми могли б доставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року – можливо, трьох місяців – і тоді нам потрібно діяти якомога швидше,

– наголосив він.

Це означає, що німецькі танки прибудуть до України у березні – квітні 2023 року. Пісторіус також зауважив, що батальйон Leopard 2 налічує близько 31 бойову машину.