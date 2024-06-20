Міноборони Німеччини має намір замовити понад 100 танків Leopard
Джерело:Spiegel
Очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус планує ще одне велике замовлення для модернізації збройних сил країни. Так, німецьке міноборони хоче замовити 105 бойових танків Leopard 2A8.
Про це йдеться у публікації журналу Spiegel. Сума, яку доведеться витратити на замовлення складатиме близько 3 мільярдів євро.
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Німеччина планує замовити понад 100 танків Leopard
Відповідно до конфіденційних поданнів до бюджетного комітету Бундестагу, яке опинилось у розпорядженні редакції журналу, вартість замовлення складатиме 2,93 мільярда євро.
Очікується, що танки повинні поставити німецькій армії до 2030 року.
Зазначається, що замовлення використають для оснащення як німецької бойової бригади в Литві, так і бронетанкових сил армії в Німеччині.
Водночас міністерство фінансів наголошує, що витрати на танки не покриваються ні 100-мільярдним спеціальним фондом, ні щорічними бюджетами, раніше передбаченими Міністерством оборони на роки, починаючи з 2025 року і надалі.
Замість цього повинен бути виданий так званий дозвіл на зобов'язання. Це означає, що федеральний уряд гарантує, що рахунки будуть оплачені і що замовлення може бути реалізоване.