Дивно, що не F-16: у псевдореспубліці заявили, що "захопили Leopard разом з польським екіпажем"

Заледве встигли до України прибути німецькі танки Leopard, як росіяни вже знайшли чим похизуватися. Вони, мовляв, захопили бойову машину разом з екіпажем з Польщі.

Відповідну байку розповідають так звані ЗМІ псевдореспубліки. У повідомленні від 1 березня, передає 24 Канал, йдеться про те, що окупанти якимось дивом змогли біля Бахмута захопити німецький Leopard.

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Окупанти виявили "польських найманців"

Вишенькою на торті цієї безглуздої історії став екіпаж. Як розповіла так звана радниця глави "ДНР" Пушиліна Яна Гагіна, захопити вдалося не лише танк Leopard, а й екіпаж. Відповідну інформацію згодом буцімто підтвердив заступник секретаря Донецького відділення "Єдінай Расії" Алєксєй Муратов. От у його слова ми рекомендуємо вчитатися.

Наскільки мені відомо, екіпаж захопленого танка – польські найманці. Польща взагалі виявляє максимальну агресію і займає навіть більш антиросійську позицію, ніж інші країни колективного Заходу,

– побідкався Муратов.

Цікаво, що російське міноборони ще не коментувало заяву про "трофейний" Leopard. Та й деякі військові джерела висловили сумнів щодо того, що це взагалі можливо.

Гарно на цю ситуацію відреагував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він заявив, що "росіяни деградують уявами у геометричній прогресії. F-16 вони ще в полон не взяли превентивно?", додав він іронічно.

Зауважимо, що росіяни обожнюють вигадувати про втрати або захоплення української техніки. Так, міноборони свого часу нарахувало у рази більше знищених HIMARS, ніж було фізично на балансі ЗСУ. Хай там як, але все це демонструє, що ворог дуже і дуже сильно боїться техніки, яку нашій державі передають партнери.

І тут немає нічого дивного. Вона допомагає примножувати втрати росіян. Так, станом на ранок 1 березня на той світ вдалося відправити 149 890 загарбників. Лиш за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 650 бійців країни-агресорки. Зауважимо, що ці цифри приблизні. Точно підрахувати знищених ворогів у зоні ведення активних бойових дій просто неможливо.