"Леопарди" прямують до України: перший танк із Канади – уже в дорозі

До України вирушають німецькі танки Leopard 2. Перший танк відправляє Канада.

Кадри з відправленням першого танка опублікувала міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд. Посадовиця запевнила – підтримка України залишається непохитною.

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Перший танк їде в Україну

4 лютого літак Королівських Військово-Повітряних сил Канади вилетів з Галіфакса, везучи на борту основний бойовий танк Leopard 2. Це перший танк цього типу, який вже рушає до України.

Літак вилетів з Галіфакса з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада надсилає Україні. Канада підтримує народ України – і ми продовжуватимемо забезпечувати Збройні Сили України обладнанням, необхідним для перемоги,

– наголосила Ананд.

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Також міністерка поділилася світлинами з аеродрому в Галіфаксі, де завантажували танк.



Ще трохи, і цей красень буде допомагати нашим ЗСУ знищувати загарбників / Фото з твітера Аніти Ананд

Відзначимо, що Канада має намір відправити Україні 4 танки Leopard 2. Тобто згодом нашій країні відправлять ще 3 одиниці техніки.

До "танкової коаліції" долучилися вже 12 учасників. Україна отримає Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Зокрема свою допомогу нададуть США, Німеччина, Велика Британія, Польща, Норвегія, Канада, Іспанія, Португалія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди й Данія. У МЗС України наголосили, що робота триває. Важливо збільшити кількість учасників, а також – кількість танків, які отримають ЗСУ.