Leopolis Jazz Fest 2018 у Львові: повна програма фестивалю

З 27 червня по 1 липня у Львові відбудеться VIII міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest. Протягом 5 днів на трьох сценах виступить понад 170 музикантів із 16 країн світу! Окрім того, заплановані майстер-класи, джазові кінопокази та численні джеми. Щоб не пропустити найцікавіші події фестивалю – ознайомтесь із повною програмою Leopolis Jazz Fest 2018 у нашому матеріалі.

Leopolis Jazz Fest (Alfa Jazz Fest до 2017 року) – міжнародний джазовий фестиваль, який щороку проходить у форматі open-air в червні у Львові. Крім концертів джазових музикантів із різних країн світу, під час фестивалю відбуваються джем-сейшени, майстер-класи та автограф-сесії світових зірок джазу.

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Цього року на львів'ян та гостей міста чекає приємний сюрприз! В рамках фестивалю проведення концертів популярних українських виконавців у День Конституції України вже стало традицією фестивалю. І цього року на площі Ринок виступить український гурт ONUKA, вхід – безкоштовний!

30 червня на фестивалі виступить переможець премії "LetterOne" – 18-річний французький талановитий гітарист і композитор Том Ібарра. Цей виступ пройде в рамках його туру основними джазовими фестивалями Європи.

Фестиваль традиційно триватиме на трьох сценах:

- головна сцена в парку ім. Б. Хмельницького – сцена імені Едді Рознера (вхід за квитками). Гості, які не встигли придбати квитки на концерти цієї сцени, мають унікальну можливість комфортно розміститися у пікніковій зоні парку та спостерігати за концертом на великих світлодіодних екранах;

- сцена на центральній площі Львова – на площі Ринок (вхід вільний). Сцена розмістилась у серці старого Львова, площа оточена чудовим архітектурним ансамблем і безліччю кафе, ресторанів з відкритими терасами, що дозволять глядачам стежити за виступами джазових зірок за чашкою славнозвісної львівської кави;

- сцена в історичній частині міста – у подвір'ї палацу Потоцьких (вхід вільний).

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Leopolis Jazz Fest 2018: повна програма концертів

Фестиваль триватиме з 27 червня по 1 липня включно. В ці дні відомі музиканти будуть виступати на усіх трьох сценах. Початок концертів – з 12:00.



Leopolis Jazz Fest 2018: повна програма концертів

Вулична музика на Leopolis Jazz Fest 2018

Традиційно на Leopolis Jazz Fest працюватимуть відкриті вуличні майданчики, де молоді музиканти будуть знайомити гостей фестивалю із своєю творчістю.

Слухачі можуть не тільки відвідати непересічні перформанси на вуличках Львова, а й взяти участь у смс-голосуванні за найкращий колектив. Переможець голосування отримає від фестивалю сертифікат на купівлю музичного обладнання на суму 25 000 грн. Сцени вуличної музики працюватимуть 29 та 30 червня.

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Leopolis Jazz Fest 2018: розклад роботи вуличних майданчиків

Музичні джазові імпровізації на Leopolis Jazz Fest 2018

27 червня, початок о 23:30:

- "Театр пива "Правда", пл. Ринок, 32 – ЕLEI;

- "Львівська копальня кави", пл. Ринок, 10 – New Brain Trio & Balog;

- "Перша Львівська грилева ресторація м'яса та справедливості", вул. Валова, 20 – тріо Ю.Середина;

- "Реберня під Арсеналом", вул. Підвальна, 5 – квартет Наталії Лебедевої;

- Libraria Speak Easy Bar, Вірменський дворик (пров. Параджанова) – квартет А. Боголюбова.

28 червня, початок о 23:30:

- "Театр пива "Правда", пл. Ринок, 32;

- "Перша Львівська грилева ресторація м'яса та справедливості", вул. Валова, 20;

- "Реберня під Арсеналом", вул. Підвальна, 5;

- Libraria Speak Easy Bar, Вірменський дворик (пров. Параджанова).

29 червня, початок о 23:30:

- "Театр пива "Правда", пл. Ринок, 32;

- "Перша Львівська грилева ресторація м'яса та справедливості", вул. Валова, 20;

- "Львівська копальня кави",пл. Ринок, 10;

- Libraria Speak Easy Bar, Вірменський дворик (пров. Параджанова).

30 червня, початок о 23:30:

- "Львівська копальня кави", пл. Ринок, 10;

- "Перша Львівська грилева ресторація м'яса та справедливості", вул. Валова, 20;

- "Реберня під Арсеналом", вул. Підвальна, 5;

- Libraria Speak Easy Bar, Вірменський дворик (пров. Параджанова).

1 липня, початок о 23:30:

- "Театр пива "Правда", пл. Ринок, 32;

- "Перша Львівська грилева ресторація м'яса та справедливості", вул. Валова, 20;

- "Львівська копальня кави", пл. Ринок, 10;

Libraria Speak Easy Bar, Вірменський дворик (пров. Параджанова).

Кінопокази на Leopolis Jazz Fest 2018

Розклад кінопоказів, що відбудуться в рамках фестивалю. Вхід вільний.

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Leopolis Jazz Fest 2018: розклад кінопоказів

Джазовий автобус

Вже п’ятий рік поспіль, у дні фестивалю, з 27 червня по 1 липня, всіх гостей та жителів Львова розважатиме легендарний двоповерховий автобус-кабріолет з джаз-бендами на даху! Він прямуватиме за захоплюючим маршрутом від самого центру міста до території джазового настрою – зони Jazz Picnic у парку імені Богдана Хмельницького.

Щогодини, з 11:00 до 20:00 автобус чекатиме на всіх поціновувачів джазу на пл. Міцкевича. Щоб потрапити на борт автобусу, потрібно купити "проїзний" – банку "Боржомi".

Придбати квитки на фестиваль Leopolis Jazz Fest 2018 можна тут.